Минниханов на заседании АСИ поддержал наставничество для отстающих регионов

В ходе заседания наблюдательного совета агентства стратегических инициатив (АСИ), которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина, президент РТ Рустам Минниханов поддержал идею наставничества для отстающих регионов России.

«У нас есть предложение создать библиотеку умных решений для регионов, смарттеку, где будут собраны эффективные новые модели, лучшие практики с фокусом на задачи, обозначенные в приоритетных проектах. У нас таких практик уже 77, и 55 регионов уже внедряют эти проекты», — рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.



По ее словам, этот вопрос обсуждался с Рустамом Миннихановым, и Татарстан готов поделиться опытом.

Она также добавила, что одним из новых направлений работы агентства становится развитие инвестиционного климата в регионах РФ.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках заседания АСИ призвал развивать в России среднее профобразование. Также, по его мнению, следует обратить внимание на сферу частных детских садов.