Путин призвал развивать частные детсады и среднее профобразование

Президент России Владимир Путин призвал развивать в России среднее профобразование. Также он призвал обратить внимание на сферу частных детских садов.

Сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин выделил несколько важных направлений, которым нужно будет уделять приоритетное внимание.

«Чрезвычайно важное направление — среднее образование. Надо запустить механизм, позволяющий как можно шире распространять знания и компетенции, востребованные сегодня и в будущем. Это важно для развития цифровой экономики и прорыва в технологиях. Необходимо сформировать эффективную правовую базу паллиативной помощи, ухода за тяжелобольными, пожилыми людьми. Развивать возможности для негосударственного дошкольного образования. Поддерживать предпринимателей, которые берут на себя вопрос благоустройства, общественных пространств, досуга», — сказал президент.

Также глава государства отозвался о работе АСИ, сказав, что агентство выработало уникальный механизм решения задач и должно поддерживать людей, которые стремятся к реализации масштабных и амбициозных планов.

«Благодаря запуску в России движения Worldskills, создания сети кванториумов, вы задали хороший стимул для изменений в дополнительном, а также среднем профессиональном образовании. Чрезвычайно важное направление нашей работы», — отметил президент.



Ранее «Реальное время» сообщало, что руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева предложила разрешить надстраивать третьи этажи в детсадах для решения проблем с очередностью.