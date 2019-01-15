Дерипаска, Костин и Вексельберг вошли в состав делегации на форуме в Давосе

Бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также банкир Андрей Костин, которым организаторы Всемирного экономического форума в Давосе ранее отказали в приглашении, планируют принять участие в мероприятии.

В список также вошли владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, совладелец «Холдинговой компании ЮэСэМ» Алишер Усманов, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, основной бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, а также глава Сбербанка Герман Греф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишут «Ведомости».

Российскую делегацию в Давосе возглавит глава Минэкономики Максим Орешкин. Форум пройдет пройдет с 22 по 25 января, его главная тема — «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».