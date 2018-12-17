Давос выставил России 5 условий для приезда санкционных бизнесменов

Организаторы Давосского форума выставили России пять условий, при которых попавшие под санкции США бизнесмены Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска смогут участвовать в форуме.



Бизнесмены не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями, передает The Bell со ссылкой на источники. Среди других условий следующие пункты:

Никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки.

Организаторы должны проследить, чтобы граждане США — гости форума или причастные к его организации — не будут взаимодействовать с лицами под санкциями.

Для организации визита в Давос россиян из санкционных списков не должна быть использована американская инфраструктура, включая облачные сервисы и т. д.

Организаторы Давосса не будут помогать попавшим под санкции с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.