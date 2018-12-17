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Давос выставил России 5 условий для приезда санкционных бизнесменов

10:41, 17.12.2018
Давос выставил России 5 условий для приезда санкционных бизнесменов
Фото: pxhere.com

Организаторы Давосского форума выставили России пять условий, при которых попавшие под санкции США бизнесмены Андрей Костин, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска смогут участвовать в форуме.

Бизнесмены не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями, передает The Bell со ссылкой на источники. Среди других условий следующие пункты:

  • Никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки.
  • Организаторы должны проследить, чтобы граждане США — гости форума или причастные к его организации — не будут взаимодействовать с лицами под санкциями.
  • Для организации визита в Давос россиян из санкционных списков не должна быть использована американская инфраструктура, включая облачные сервисы и т. д.
  • Организаторы Давосса не будут помогать попавшим под санкции с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду.

Ранее сообщалось, что организаторы Давосского форума сняли ограничения для приезда российских бизнесменов. В связи с этим в форуме примет участие правительственная делегация из России.

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