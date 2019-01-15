Путин назначил послом в ЦАР Владимира Титоренко

Президент России Владимир Путин сменил посла в Центрально-Африканской Республике.

На должность Сергея Лобанова, освобожденного от своих обязанностей, назначен Владимир Титоренко, следует из указов размещенных на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Титоренко — доктор политических наук, кандидат исторических наук. В разные годы работал послом РФ в Ираке, Алжире и Катаре, в 1999—2002 годах был заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки, в 2007—2009 годах — заместителем директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России.



Ранее Путин освободил Александра Ефимова от должности чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ, которую он занимал с 2013 года.