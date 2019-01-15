Голодец и Ростуризм выступили против налога на выезд из России

Вице-премьер РФ Ольга Голодец не поддержала идею о введении налога на выезд из страны. Против инициативы высказались и в Ростуризме.

«Мне кажется, что сейчас не время говорить об увеличении каких-либо дополнительных сборов. Сейчас мы должны говорить об увеличении доступности, льготирования всех видов туризма», — цитирует Голодец «Интерфакс». Такой комментарий зампред правительства РФ дала в кулуарах «Гайдаровского форума».

В то же время пресс-служба Ростуризма сообщили, что россияне имеют право свободно выбирать направления своих поездок.

«Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами. В этой связи Ростуризм не поддерживает инициативу Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» по введению налога на выезд при пересечении госграницы», — передает RNS.

В Ростуризме добавили, что предлагаемая мера может негативно повлиять на качество туристского сервиса внутри страны и «создать предпосылки для роста цен на продукты внутреннего туризма».

Напомним, что Ассоциация развития бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести налог в размере 500 рублей на выезд из России как россиян, так и иностранных туристов. Письмо с соответствующей инициативой было направлено в адрес главы Ростуризма Олега Сафонова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.