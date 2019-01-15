Нападающие «Ак Барса» Малыхин и Ландер восстановились и выведены из списка травмированных

Форварды «Ак Барса» Федор Малыхин и Антон Ландер выведены из списка травмированных игроков на официальном сайте КХЛ. Оба игрока сейчас находятся с командой на восстановительном сборе в ОАЭ.



Напомним, Федор Малыхин получил травму в матче с «Куньлунем» и пропустил последние два с половиной месяца. Антон Ландер травмировался после столкновения с Джастином Азеведо в игре с челябинским «Трактором» — он пропустил два месяца.



На счету Малыхина в нынешнем сезоне 2 (1+1) очка в 12 матчах. Ландер провел 28 игр и набрал 22 (7+15) очка.



У обоих игроков по окончании сезона заканчиваются контракты с клубом.