Новости спорта

14:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Нападающие «Ак Барса» Малыхин и Ландер восстановились и выведены из списка травмированных

13:55, 15.01.2019
Нападающие «Ак Барса» Малыхин и Ландер восстановились и выведены из списка травмированных
Фото: ak-bars.ru

Форварды «Ак Барса» Федор Малыхин и Антон Ландер выведены из списка травмированных игроков на официальном сайте КХЛ. Оба игрока сейчас находятся с командой на восстановительном сборе в ОАЭ.

Напомним, Федор Малыхин получил травму в матче с «Куньлунем» и пропустил последние два с половиной месяца. Антон Ландер травмировался после столкновения с Джастином Азеведо в игре с челябинским «Трактором» — он пропустил два месяца.

На счету Малыхина в нынешнем сезоне 2 (1+1) очка в 12 матчах. Ландер провел 28 игр и набрал 22 (7+15) очка.

У обоих игроков по окончании сезона заканчиваются контракты с клубом.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты