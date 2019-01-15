27-летний экс-полицейский Уфы обвиняется в наркоторговле, вымогательстве и избиении прохожего

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего бывшего сотрудника полиции и двоих его сообщников.

Фигуранты дела обвиняются в различных преступлениях, в том числе торговле наркотиками, взятках, грабеже, вымогательстве и избиении, сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, в июне 2017 года сотрудник ППС задержал наркопотребителя, хранившего при себе запрещенное вещество, и за 150 тысяч рублей не стал привлекать его к уголовной ответственности. Силовик отобрал у него смартфон.

Аналогичным образом полицейский предложил избежать уголовного преследования еще одному задержанному, но тот отказался перечислить ему 50 тысяч рублей.

В январе прошлого года сотрудник правоохранительных органов решил сам организовать наркобизнес в центре города совместно с ранее задержанными им наркопотребителями, а также оперуполномоченным отдела уголовного розыска и стажером полиции.

Реализация наркотиков должна была осуществляться бесконтактным способом через закладки с использованием мессенджера Telegram и электронных кошельков.

Данные факты были выявлены сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности и управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ. По результатам служебной проверки сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, сообщили в республиканской полиции.

В квартире и автомобиле одного из них было обнаружено и изъято около 2 г запрещенных веществ. Обвиняемые не признали вину в совершении преступления.

Кроме того, в мае 2017 года полицейский, патрулируя улицы, избил прохожего, который спросил у него о движении общественного транспорта. Позже он был уволен со службы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело в отношении троих лиц будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Еще двое их сообщников уже приговорены к 4 и 4 с половиной годам лишения свободы.

Напомним, ранее экс-начальник МВД Башкирии получил 3,5 года колонии за избиение задержанного.