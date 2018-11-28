Экс-начальник МВД Башкирии получил 3,5 года колонии за избиение задержанного

Стерлитамакский городской суд в Башкирии вынес приговор бывшему начальнику одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД по факту превышения должностных полномочий с применением насилия.

Установлено, что в сентябре 2017 сотрудник полиции, расследовавший уголовное дело о незаконной организации азартных игр, во время обыска в жилом доме в Стерлитамаке приказал подчиненным надеть наручники на задержанного мужчину. После чего он несколько раз ударил его. После инцидента потерпевший обратился в травмпункт, где зафиксировал побои.

Оперативное сопровождение по делу производилось сотрудниками регионального УФСБ России и подразделением собственной безопасности МВД по Башкирии. В отношении подчиненных злоумышленника принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, ввиду их заблуждения относительно законности отданного приказа, сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Вину в совершенном преступлении мужчина не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также экс-полицейскому запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Напомним, в Уфе экс-глава отдела ГИБДД, продавший «красивый» номер, отравился в колонию на два года.