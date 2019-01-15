Артемий Панарин: «В «Ак Барсе» мне сказали: «Братан, спасибо тебе за работу, езжай назад в «Витязь»

Российский форвард «Ак Барса» Артемий Панарин во время прямого эфира на своей странице в Instagram рассказал, почему ему не удалось остаться в составе казанской команды.

— Почему не остался в «Ак Барсе»? Потому что не оставили меня. Сказали: «Братан, спасибо тебе за работу, езжай назад в «Витязь»!» Но это и хорошо. Не получилось бы у меня в Казани сыграть. Там хороший состав был.

Напомним, Артемий Панарин решил не продлевать контракт с «Коламбусом» в начале сезона. По разным источникам он рассчитывает на обмен в команду из более крупного города.