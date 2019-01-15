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Счетная палата выявила нарушения в самарском Центре спортивной подготовки на 306 млн рублей

13:05, 15.01.2019
Счетная палата выявила нарушения в самарском Центре спортивной подготовки на 306 млн рублей
Фото: pixabay.com

Счетная палата проверила региональный Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд, находящийся в ведении министерства спорта Самарской области.

Ведомство выяснило, что за последние три года учреждение допустило множество нарушений, в том числе неправомерное и неэффективное расходование средств. Так, 67,8 млн рублей потратили на вакансии, которые не требовались, и так далее.

Общая сумма нарушений оценивается в 306,6 млн рублей, сообщили в областной Счетной палате.

Отчет о результатах проверки будет направлен губернатору Самарской области и в Самарскую губернскую думу для принятия решений.

Напомним, ранее Счетная палата Татарстана обнаружила в «Татинвестгражданпроекте» нарушения на 89 млн рублей.

ЭкономикаФинансыОбщество
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