Счетная палата Татарстана обнаружила в «Татинвестгражданпроекте» нарушения на 89 млн рублей

Счетная палата Татарстана в ходе проверки деятельности ГУП «Татинвестгражданпроект» за 2016—2017 годы и истекший период 2018 года нашла нарушения на 89 млн рублей.

Половина нарушений обнаружена в сфере управления и распоряжения государственной собственностью, сообщила пресс-служба СП РТ «Реальному времени». Так, в проверяемом периоде допущено неэффективное использование ряда объектов недвижимости в Казани и Набережных Челнах.

Еще почти 30 млн рублей были израсходованы неэффективно. Например, предприятие нарушило сроки разработки проектно-сметной документации, что привело к дополнительным расходам по оплате штрафов и неустоек на общую сумму 6,3 млн рублей.

Ранее Счетная палата РТ нашла нарушения на 25,9 млн рублей в центрах по реабилитации инвалидов.