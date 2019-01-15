Goldman Sachs и Citi: кризис на фондовом рынке окончился

Одни из крупнейших американских инвестбанков Citi и Goldman Sachs объявили об окончании кризиса на фондовом рынке. При этом в прогнозах заложены негативные факторы.

Финансовый директор Citi Джон Герспач на конференс-колле, посвященном отчетности банка за 2018 год, отметил ряд положительных факторов.

«Волатильность несколько снизилась, цены на акции и доходности [облигаций] восстановились, <…> хотя до полного восстановления еще далеко», — приводит его слова The Bell.

По прогнозу Goldman Sachs, 2019 год при прочих равных должен принести хорошую прибыль инвесторам на рынке американских акций. Анализ банка показывает, что после квартального падения S&P 500 на 20% индекс быстро отыгрывает потерянные позиции.

По версии Goldman Sachs, наибольший потенциал роста — у компаний с высокой валовой прибылью и компаний, рентабельность которых должна быстро вырасти. В числе последних — онлайн-сервисы Netflix, TripAdvisor и Expedia.