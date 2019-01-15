Песков посоветовал региональным чиновникам удалить Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что чиновникам не стоит читать телеграм-каналы, «особенно в регионах». Он посоветовал госслужащим удалить мессенджер.

«Некоторые чиновники, особенно в регионах, склонны относиться к тому, что там написано, очень гипертрофированно. Мы им даем простой совет: удалите из телефона и живите спокойно. Многие так и поступают», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Песков назвал Telegram интересным явлением, где есть множество познавательных исторических, лингвистических, экономических каналов.

«Что касается политических каналов, я бы сказал, что их подавляющее большинство — это политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей», — отметил пресс-секретарь президента РФ, добавив, что каналы используются как инструмент манипуляции бюрократами и журналистами, так как кроме них мало кто их читает.

Ранее интернет-издание «Проект» писало, что основные телеграм-каналы уже куплены госкомпаниями или Администрацией президента РФ.