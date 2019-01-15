В Казани устроили погоню за владельцем мерседеса
Сегодня в Казани пришлось привлекать дополнительные силы полиции для задержания владельца черного мерседеса. Машину смогли остановить только после вызова подкрепления на ул. Назарбаева.
— По предварительным данным, водитель не подчинился требованиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции и не остановился. Вызвали усиление, подъехали дополнительные экипажи, пока на месте разбираются, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе УВД Казани.
Подробностей о том, как долго и по каким улицам шла погоня, данные о водителе, а также сколько человек было в мерседесе пока не сообщаются.Происшествия Татарстан
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