На улице Революции в Перми появятся бесшумные трамвайные пути по столичной технологии

Власти Перми при укладке новых трамвайных путей на улице Революции применят технологию, используемую только в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Анатолий Дашкевич.

В ходе проверки ремонтных работ дорожного полотна в центре Перми Дашкевич заявил, что на протяжении всей улицы Революции от Куйбышева до Сибирской трамвайные пути будут уложены в специальную защиту из бетона.

«Предусмотрены шумоизоляционные мероприятия, здесь не будет вибрации и стыков. Трамвай будет ходить здесь абсолютно бесшумно. По такой технологии работают только в Санкт-Петербурге и Москве, и мы впервые применяем ее в Перми», — заявил замглавы мэрии.

Напомним, с 12 января до 1 июля закрыто движение по улице Революции от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской.

Ограничение связано с масштабной реконструкцией улицы Революции. Объезд участка будет осуществляться по улицам Швецова и Краснова. При этом сохранится движение транспорта по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской на пересечении с улицей Революции.

Ремонт улицы Революции продлится до декабря 2019 года.