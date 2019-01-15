«Татспиртпром» перечислил 20,1 млрд рублей налогов в казну

«Татспиртпром» перечислил в казну 20,1 млрд рублей налогов по итогам 2018 года. Из них сумма акциза составила 15,7 млрд рублей.

Напомним, с 1 января 2019 года в силу вступили поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие отмену налога на движимое имущество для юридических лиц. Чтобы компенсировать выпадающие доходы регионов, власти РФ увеличили зачисление акцизов в бюджеты российских субъектов с 50 до 80%. Законопроект инициирован правительством РФ.

Согласно документу, с 2019 года предлагается установить норматив зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в региональные бюджеты на уровне 80%, в федеральный бюджет — 20%. Уже к 2024 году норматив зачисления акциза на крепкий алкоголь регионами повысится до 100%.