Наркоторговец из Ульяновска пытался съесть собственное уголовное дело

В Ульяновске перед судом предстал местный житель, пытавшийся уничтожить материалы уголовного дела.

Установлено, что весной 2018 года следственными органами в отношении мужчины было возбуждено дело по фактам покушения на организацию наркоторговли, сообщили в областной прокуратуре.

Во время очной ставки между свидетелем и на тот момент обвиняемым в СИЗО преступник, получив соответствующий протокол для ознакомления, разорвал вторую страницу и съел отдельные фрагменты документа.

В итоге суд признал злоумышленника виновным во вмешательство в деятельность следователя и приговорил его к 4 годам 11 месяцам колонии общего режима.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ульяновске водителю, протащившему сотрудника ДПС на автомобиле, грозит 10 лет колонии.