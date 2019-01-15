В Татарстане требуется наладить кадастровый учет границ территорий памятников культуры

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О необходимости срочно закрепить границы территорий объектов культурного наследия говорили вчера на коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Как выяснилось, эта работа в Татарстане далека от завершения. Председатель комитета Иван Гущин сообщил, что кадастровые работы с целью внесения в ЕГРН сведений о границах территорий необходимо провести на 566 объектах, охранные зоны разработать для 374 объектов, а на 414 объектах — установить информационные надписи и обозначения.

Необходимость срочного проведения этих работ мотивирована тем, что в условиях отсутствия жестко закрепленных границ и кадастрового учета практически всегда возникают проблемы с сохранностью памятников, особенно если их берутся восстанавливать коммерсанты.

«Инвестору всегда важно понять, что ему можно на объекте», — подчеркнул участвовавший в заседании коллегии директор департамента государственной охраны объектов культурного наследия Минкульта РФ Роман Рыбало. Подробности коллегии — в материале «Реального времени».