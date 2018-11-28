СМИ рассказали о связях Telegram-каналов с чиновниками и владельцами госкомпаний

Российские политические Telegram-каналы связаны с Кремлем и владельцами госкомпаний.

По информации издания "Проект", каналами «Акитилоп», Ortega и «Полный П» управляет бывший пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик.

Кроме того, бывшие «Наши» также были причастны и к каналам 338 (Андрей Жариков) и «Медиатехнолог» (Дмитрий Кирьян и Александр Черноудов), утверждает издание, которое связывает их с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

Кроме того, первый замглавы администрации президента Алексей Громов через некоего Владислава Клюшина якобы связан с telegram-каналом «Незыгарь». Канал «Караульный» возможно имеет отношение к «Роснефти» Игоря Сечина так, как после предполагаемой покупки негативный контент о компании в нем не размещается, утверждает издание.



Также отмечается, что некоторые каналы имеют близкую связь с чиновниками из управления внутренней политики. Такими например являются «Темник», созданный Никитой Исаевым и купленный близкими к Кремлю подрядчиками и «Politburo 2.0» политолога Евгения Минченко.

Ранее СМИ сообщили, что после нескольких поражений на губернаторских выборах Кремль озаботился контролем над WhatsApp и Viber. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможные связи ряда Telegram-каналов с Кремлем.