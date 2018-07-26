Запрещенное онлайн-казино Azino777 заняло первое место в списке рекламодателей по итогам полугодия

Запрещенное в России онлайн-казино Azino777, которое продвигается роликом с участием популярного рэпера Вити АК-47, заняло первое место среди роликов платной рекламы по итогам первой половины 2018 года. Об этом сообщается в исследовании Mediascope.

На долю этого казино пришлось 7,1% всех показов рекламных роликов в рунете. Среди крупнейших площадок, на которых идет реклама Azino777, — kino-hd1080.ru, lostfilmhd.ru, zhinka.tv, kino-online.tv, hd-720.biz. На всех этих сайтах размещены нелегальные копии фильмов, часть из них уже заблокирована Роскомнадзором.

В результате Azino777 стало крупнейшим рекламодателем рунета на рынке онлайн-видео, обогнав международные корпорации PepsiСо и Mars, а также крупнейшие интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Google, пишут «Ведомости».



Стоит отметить, что другое онлайн-казино, Admiral X, заняло в рейтинге Mediascope 11-е место.

Напомним, что по итогам прошлого года Azino777 заняло 14-е место в списке крупнейших рекламодателей.