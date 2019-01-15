В Перми автомобиль Lada Vesta, уходя от столкновения, сбил пенсионерку

В Индустриальном районе Перми поздно вечером, 14 января, произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигаясь по улице Мира, выполняя разворот, создал помеху машине Lada Vesta, которая ехала во встречном направлении.

В результате отечественная легковушка, уходя от столкновения, выехала на тротуар, где сбила 60-летнюю пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате аварии женщина с травмами грудной клетки, таза и переломом ребер госпитализирована в больницу.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее водитель «Яндекс.Такси» сбил трех человек на остановке в Перми.