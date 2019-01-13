Водитель «Яндекс.Такси» сбил трех человек на остановке в Перми

Фото: vk.com - ЧП ДТП Пермь

В центре Перми произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс.Такси» в воскресенье утром, 13 января.

По предварительной информации, водитель Renault Logan на улице Мильчакова не справился с управлением и столкнулся автобусом, после чего машину отбросило на остановку общественного транспорта, где находились люди.

В результате аварии пострадали три человека – два пенсионера в возрасте 70 лет и 45-летняя женщина. Все они были доставлены в больницу, сообщают «РИА Новости».

Очевидцы ДТП в социальных сетях пишут, что водитель такси был трезвый. В настоящее время по факту ДТП в правоохранительных органах проводится проверка.

Напомним, ранее полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии с участием «Яндекс.Такси» в Перми, которая случилась в октябре прошлого года. Тогда автомобиль сбил мужчину в районе жилого дома.