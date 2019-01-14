Бывший глава Авиастроительного и Советского районов Казани скончался в возрасте 70 лет

Бывший глава администраций Авиастроительного и Советского районов Казани Фоат Ибатуллин скончался на 71-м году жизни.

«Мэрия Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Фоата Ибатуллина, возглавлявшего администрации Авиастроительного (1994—2005 гг.) и Советского (2005 г.) районов Казани и внесшего значительный вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Татарстан, в связи с его кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Фоат Ибатуллин родился 16 января 1948 года в Высокогорском районе РТ. Окончил Казанский авиационный институт в 1972 году. Работал на КАПО им. С.П. Горбунова. Позже занял должность инструктора отдела оборонной промышленности Татарского обкома КПСС.

В 1991—1994 занимал пост директора строящегося завода керамических изделий. Позже стал заместителем директора предприятия при кабмине РТ. В 1994 году занял кресло главы администрации Авиастроительного района Казани. Занимал его до 2005 года, когда стал главой администрации Советского района.

Избирался депутатом Госсовета РТ второго созыва (2000—2004).