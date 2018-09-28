«Татфондбанк» подал иск к трем сельхозпредприятиям на 447 млн рублей

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подал иск к трем татарстанским сельхозпредприятиям на 447,4 млн рублей.



Речь идет о таких компаниях, как ООО «Сельхозпредприятие «Свияга» и ООО «Агрофирма «Апас» в Апастовском районе и ООО «Агропромышленный комплекс «Высокая гора» в Высокогорском районе, следует из картотеки дел Арбитражного суда Татарстана.

Исковое заявление поступило в суд в первой инстанции 27 сентября. Суть претензий не уточняется.

Ранее сообщалось, что АС РТ признал недействительными банковские операции по переводу 313,5 млн рублей со счета ЗАО «ТПК «Агро-Трейд», открытого в ПАО «Татфондбанк», в счет погашения кредита ООО «Сельхозпредприятие «Свияга».