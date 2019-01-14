Трамп заявил, что никогда не работал на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не работал на Россию, а подобный вопрос он считает позорным поступком

«Я никогда не работал на Россию, и вы знаете это лучше, чем кто-либо. Я не работал на Россию, более того, я считаю, что это позор — задавать мне подобный вопрос, потому что это все одна большая мистификация. Это просто утка» — приводит его слова телеканал ABC.

Ранее The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп скрыл от членов администрации детали своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Гамбурге в 2017 году. Трамп в ответ сказал, что «ничего не скрывает» и назвал The Washington Post «лоббистами Amazon».