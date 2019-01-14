Ижевская сеть кофеен «Coffee Black» переходит под управление холдинга Welcome Group

Компания «Фуд-сервис» ижевского ресторатора Константина Котова продала сеть кофеен «Coffee Black» другому крупному ресторанному холдингу столицы Удмуртии — Welcome Group Максима Коновалова.

Об этом «Реальному времени» рассказал сам Константин Котов.

«Действительно, сеть кофеен «Coffee Black» перешла под управление Welcome Group с этой недели. Мы решили сконцентрироваться на развитии бренда KFC в регионах», — сообщил Котов.

«Фуд-сервис» в последние годы наращивал количество кафе, работающих по франшизе KFC в Удмуртии. По словам Котова, сейчас планируется активно развивать сеть этих заведений быстрого питания в Пермском крае, где бренд пока представлен мало.

Компании «Фуд-сервис» также принадлежат несколько кафе под другими брендами. Welcome Group владеет 30 заведениями Ижевска. Всего в настоящее время сеть «Coffee Black» насчитывает пять кафе.