Жители Удмуртии в январе получат «нулевую» квитанцию за услугу «обращение с ТКО»

Жители Удмуртии в январе получат «нулевую» квитанцию за новую коммунальную услугу «обращение с ТКО». В квитанции, которую рассылает «ЭнергосбыТ Плюс», со счетом за электроэнергию, горячую воду и отопление, отдельной строкой будет выделена услуга — «обращение с ТКО».

Оплачивать эту услугу по январской платежке не нужно, пояснили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии.

«Нулевая» квитанция нужна только для сверки данных: так как размер платы за вывоз мусора зависит от количества зарегистрированных в доме или квартире, гражданам предлагается внимательно проверить — правильно ли в квитанции указано количество прописанных.

Подобные пробные квитанции уже рассылали жителям Удмуртии в декабре 2018 года. Первая квитанция на оплату новой услуги «обращение с ТКО» придет в феврале 2019 года. Напомним, согласно ранее принятым тарифам она будет обходиться в 98,48 руб. с человека для жителей многоквартирных домов и в 95,20 руб. для жителей частных домов.