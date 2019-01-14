Четыре человека пострадали при столкновении троллейбуса и автобуса в Казани

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Автобус и троллейбус столкнулись сегодня в Казани на перекрестке улиц Фучика и Закиева. В результате ДТП пострадали четыре человека.

«Водитель троллейбуса, который следовал по маршруту №3 и перевозил восемь пассажиров, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в рейсовый автобус МАЗ с двумя пассажирами», — передает «Интерфакс» слова представителя ГИБДД.

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В результате ДТП два пассажира троллейбуса и два пассажира автобуса получили травмы, отметили в ГИБДД. Однако госпитализированы были только трое.

«Двое пострадавших — в горбольнице №7 Казани, один — в горбольнице №12 Казани. У двоих состояние средней степени тяжести, у одного — удовлетворительное», — рассказали в Минздраве РТ.