Фотография куриного яйца побила мировой рекорд по лайкам в Instagram

Фото: скриншот

Фотография куриного яйца набрала в Instagram более 25 млн лайков, тем самым став самым популярным снимком за всю историю соцсети.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фото было выложено 4 января в аккаунте с названием world_record_egg для того, чтобы побить рекорд по лайкам, поставленным под фотографией дочери модели Кайли Дженнер. Последняя собрала 18 млн лайков.

Ранее Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд Instagram. Размещение одного рекламного поста на ее странице будет стоить примерно один миллион долларов.