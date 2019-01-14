Уфимцы стали чемпионами на этапе Кубка мира по фехтованию в Париже

В Париже прошел очередной этап Кубка мира по фехтованию среди мужчин. В составе российской сборной выступили четыре спортсмена из Башкортостана — чемпион и бронзовый призер летних Олимпийских игр Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Аскар Хамзин и Искандер Ахметов.

По итогам командных соревнований победу одержал квартет российских рапиристов в составе уфимцев Тимура Сафина и Тимура Арсланова, а также Дмитрия Жеребченко и Алексея Черемисинова. В финале россияне победили итальянцев — 45:40. Третье место заняли представители США, которых в полуфинале Россия обыграла со счетом 45:36.