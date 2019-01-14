В ОНФ попросили Минстрой доработать индекс качества городской среды

Общероссийский народный фронт предлагает доработать методику оценки индекса качества городской среды. Общественники считают, что на сегодня в Минстрое РФ пользуются спорным методом.

«Методика определения индекса качества городской среды, которую предлагает утвердить Минстрой РФ, требует серьёзной доработки. Мы разработали перечень индикаторов, которые должны быть учтены в данной методике. Это и доля дорог с твёрдым покрытием, и число нелегальных свалок, и доля населения, переселённого из аварийных домов, а также другие важные показатели», — цитирует news.ru сообщение пресс-службы ОНФ.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что качество городской среды было проанализировано более чем в 1000 городов, в 80% из них горсреда была признана неблагоприятной. По его словам, в рамках предложенной оценки индекса будут учитываться качество доступной социальной и коммунальной инфраструктуры, сферы услуг, цифровой среды, качество и безопасность дорог, состояние экологии.

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павел Жбанов дтметил, что в индексе также важно принимать во внимание социокультурные, исторические особенности городов.

Кроме того, в методику необходимо включить долю граждан, принявших участие в программах благоустройства, и количество спортивных площадок на душу населения, считают в Народном фронте.

Напомним, что Казань вошла в число лидеров среди городов России с самым высоким качеством жизни. Согласно рейтингу, составленному Финансовым университетом при Правительстве РФ, столица Татарстана заняла четвертое место.