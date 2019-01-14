Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром.

«Руководствуясь 149-й статьей конституции Армении, назначить Никола Пашиняна премьер-министром республики», — сообщает пресс-служба армянского лидера.

По закону Армении, та политическая сила, которая составила абсолютное парламентское большинство, выдвигает кандидата на пост премьер-министра, который назначается автоматически, указом главы государства, пишет ТАСС.

Напомним, что в ноябре президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов. Этому предшествовало то, что Национальное собрание (парламент) Армении в ходе специального заседания повторно не избрало Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики.