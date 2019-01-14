Судебные приставы в 2018 году выдворили из Башкирии более 600 нелегальных мигрантов

В 2018 году судебными приставами из Башкирии был выдворен 601 нелегальный мигрант.

Чаще всего задержанные нарушали правила въезда в Россию или режим пребывания в стране. В частности, они не имели документов, подтверждающих их право на пребывание, либо срок их пребывания истек. В числе нелегалов были в основном граждане стран ближнего зарубежья.

Суд назначал иностранцам наказание в виде принудительного выдворения за пределы России. Вновь вернуться обратно они смогут только через 5 лет, сообщили в республиканском УФССП.

В настоящее время в спецучреждении для административно задержанных иностранных граждан и лиц без гражданства содержатся 32 нарушителя миграционного законодательства.

Также в ведомстве добавили, что в прошлом году судебные приставы в Башкирии взыскали с граждан и организаций, трудоустроивших и предоставивших жилье нелегальным мигрантам, порядка 300 тыс. рублей расходов, связанных с их выдворением за пределы РФ.

Напомним, из Самарской области судебные приставы в 2018 году выдворили более 900 мигрантов.