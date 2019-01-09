Судебные приставы в 2018 году выдворили из Самарской области более 900 мигрантов

Судебные приставы Самарской области по итогам работы в 2018 году выдворили на родину 910 нелегальных мигрантов.

Половина иностранцев покинули регион за свой счет – 489 человек. Последними уехали 11 уроженцев Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана, сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что мигранты могут находиться на территории РФ без визы только в течение 90 суток. За несоблюдение сроков нарушителям грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей и принудительное выдворение за пределы России. Они не смогут вернуться в страну ранее, чем через пять лет.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ выявили среди строителей стадиона «Самара Арена» мигранта-экстремиста.