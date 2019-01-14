Евгений Медведев: «Будет предложение — с удовольствием вернусь в «Ак Барс»
Капитан омского «Авангарда» в беседе с корреспондентом «Реального времени» признался, что готов вернуться в казанский «Ак Барс», если такое предложение поступит.
— Тебе 36 лет. Как смотришь на будущее своей карьеры?
— Посмотрим, насколько здоровье позволит. Если буду востребованным, то почему бы еще не поиграть.
— Данис Зарипов вернулся и подписал контракт с «Ак Барсом» в том же возрасте. Готов повторить его путь?
— ( Смеется.) Если будет предложение, то с удовольствием.
— Балашиха довольно тепло приняла «Авангард». Все вдруг стали болеть за команду, заполняют арену.
— Во-первых, там уже была команда. И потом, в Балашихе любят хоккей. Благодарность им за гостеприимство, за то, как они в короткие сроки все организовали и позволили нам играть у себя на арене.
— Тебе лично где комфортнее жить, в Омске или в Подмосковье?
— В Казани. Однозначно.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым