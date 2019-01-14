Инфляция в Башкирии в 2018 году составила 4,3%

По итогам 2018 года цены в Башкирии выросли на 4,3%. В декабре инфляция достигла 0,9%.

Потребительские цены на продовольственные товары выросли за год — на 1,2%, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Башкортостанстата. Непродовольственные товары подорожали на 2,7%, стоимость услуг выросла на 3,6%.

За 2018 год в продовольственном секторе потребительского рынка более всего подорожали пшено (в 2,2 раза), морковь, лук репчатый, свёкла и капуста (в 1,2—1,8 раза), яйца и сахар (в 1,4 раза), мясо птицы (на 23,2%).

В непродовольственном секторе бензин и дизельное топливо стали дороже на 9,1% и 13,5%, газовое моторное топливо — на 32%.

На отдельные виды строительных материалов индекс цен варьировал от 100,4% (стекло оконное листовое) до 113% (плиты древесностружечные), медикаментов — от 93,9% (валидол) до 113,7% (поливитамины с макро- и микроэлементами). Цены на ювелирные изделия из золота выросли на 1,8%.

В секторе услуг за год административно регулируемые тарифы на услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению, повысились в среднем на 4,4%, в том числе на коммунальные услуги — на 5,1%, жилищные услуги без аренды квартир у частных лиц — на 3,1%.

Проезд в городском автобусе подорожал на 5,1%, маршрутном такси — на 3,8%, пригородном поезде — на 12,1%, авиаперелеты — на 5%.

Повысилась оплата радиотрансляционной точки в 2,8 раза, разговора по сотовой связи и исходящих SMS-сообщений — на 21,4—23,5%.