Нобелевского лауреата лишили почетных званий за расистские высказывания

Лаборатория Cold Spring Harbor из США лишила первооткрывателя ДНК, лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона почетных званий из-за его высказываний об интеллекте чернокожих.

Во время телепередачи Нобелевский лауреат вновь начал говорить о различии среднего IQ у представителей европеоидной и негроидной рас, пишет BBC.

В 2017 году Уотстон также заявлял, что чернокожие не обладают тем же умом, что и европейцы.

Ранее шведская академия вместе с Нобелевским фондом создали новый Нобелевский комитет по литературе. Он начнет работать с 1 февраля 2019 года.