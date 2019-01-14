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Нобелевского лауреата лишили почетных званий за расистские высказывания

10:28, 14.01.2019
Нобелевского лауреата лишили почетных званий за расистские высказывания
Фото: ru.m.wikipedia.org

Лаборатория Cold Spring Harbor из США лишила первооткрывателя ДНК, лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона почетных званий из-за его высказываний об интеллекте чернокожих.

Во время телепередачи Нобелевский лауреат вновь начал говорить о различии среднего IQ у представителей европеоидной и негроидной рас, пишет BBC.

В 2017 году Уотстон также заявлял, что чернокожие не обладают тем же умом, что и европейцы.

Ранее шведская академия вместе с Нобелевским фондом создали новый Нобелевский комитет по литературе. Он начнет работать с 1 февраля 2019 года.

Общество
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