В Швеции создали новый Нобелевский комитет по литературе

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Шведская академия вместе с Нобелевским фондом создали новый Нобелевский комитет по литературе. Он начнет работать с 1 февраля 2019 года.

В состав нового комитета вошли пять членов академии: писатели Пер Вестберг (председатель) и Андерс Ульссон, историк Хорас Энгдал, поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбу. Также в списке числятся пять экспертов, в том числе критики и издатели, которые не входят в состав этого учреждения, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что шведская академия отказалась вручать в 2018 году Нобелевскую премию по литературе. Взамен в 2019 году академики назовут сразу двух победителей. Отказ связан со скандалом, возникшим после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. В процессе расследования выяснилось, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии.

После этого более 100 деятелей культуры Швеции основали академию, которая будет вручать премию по литературе, альтернативную Нобелевской. Ее будут вручать ежегодно в Стокгольме.