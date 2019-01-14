Один из членов совета директоров нижегородского «Радиотехбанка» уменьшил долю в банке

Член совета директоров нижегородского «Радиотехбанка» Сергей Таранов уменьшил долю в банке с 7,105573% до 2,997369%.

Информация об этом содержится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее «Реальное время» писало, что непосредственно перед крахом «Татфондбанка» «Радиотехбанк» благодаря различным манипуляциям вывел из татарстанского банка 679,3 млн рублей.



В декабре 2018 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что Арбитражный суд Татарстана пересмотрел ряд сделок между ТФБ и нижегородским «Радиотехбанком». В итоге последний должен вернуть «Татфондбанку» 252,6 млн рублей.