Арбитраж Татарстана обязал «Радиотехбанк» вернуть ТФБ более 250 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий «Татфондбанка» сообщило, что Арбитражный суд Татарстана пересмотрел ряд сделок между ТФБ и нижегородским «Радиотехбанком». В итоге последний должен вернуть «Татфондбанку» 252,6 млн рублей.

В июне татарстанский арбитраж утвердил мировое соглашение между ТФБ и «Радиотехбанком». Однако в конце сентября Арбитражный суд Поволжского округа постановил отменить решение АС РТ и направить спор на новое рассмотрение, передает пресс-служба АСВ.

В итоге несколько сделок были признаны недействительными. Суд постановил восстановить права требования ТФБ к нижегородской кредитной организации на 252,6 млн рублей.

При этом суд отказался признавать недействительными сделки еще на 145,7 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что непосредственно перед крахом ТФБ «Радиотехбанк» благодаря различным манипуляциям вывел из татарстанского банка 679,3 млн рублей. Банкиры из Нижнего предложили заключить мировое соглашение и вернуть около 200 млн рублей.