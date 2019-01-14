С начала года с улиц Казани вывезли 113 тыс. тонн снега

С начала года с улиц Казани вывезли 113 тыс. тонн снега, с начала зимнего периода — 265 тыс. тонн.

Ежедневно для очистки дорог было задействовано в среднем 615 единиц спецтехники и 600 дорожных рабочих. В дни сильных снегопадов привлекалась дополнительная техника. В уборке придомовых территорий и внутриквартальных проездов было задействовано до 2,7 тыс. дворников и 152 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии.

Снег для утилизации вывозился на 6 снегоплавильных пунктов, которые в течение суток принимали от 6 до 8 тысяч тонн снега. Кроме того в городе дополнительно открыто 7 мест временного складирования снега.



Отмечается, что на объектах коммунального хозяйства за период праздников произошло 29 аварийных отключений.



Ранее сообщалось, что в Казани наблюдается дефицит порядка 400 дворников.