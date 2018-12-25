В Казани сообщили о нехватке 400 дворников

Ежесуточно в уборке снега на улицах Казани задействованы 560 дорожных рабочих и более 550 единиц спецтехники, однако в городе все равно наблюдается дефицит порядка 400 дворников. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Альберт Ибрагимов в ходе ночного пресс-тура.

По его словам, уборка городских дорог происходит в несколько этапов.

«Основная операция при снегопаде — обработка дорог противогололедным материалом, далее через 2 часа происходит разметание, затем переходят к операции второй очереди — формирование снежных валов, погрузка и вывоз снега», — сказал он

Ибрагимов также отметил, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, план «Буран» в ближайшее время объявляться не будет, передает пресс-служба мэрии Казани.

Всего с начала года с улиц Казани было вывезено порядка 80 тыс. тонн снега, а на обработку улично-дорожных сетей было израсходовано порядка 3,5 тыс. реагента и около 16 тыс. тонн пескосоляной смеси.

Напомним, что накануне в Казани из-за снегопада зафиксированы крупные пробки. Так, с утра «Яндекс.Пробки» сообщили о крупном заторе длиной 5 км. Вечером центр города встал в десятибалльных пробках. Подробнее о метели в Татарстане — в материале «Реального времени».