На очистку трасс от снега в Башкирии вышли 150 единиц техники
В Башкирии в воскресенье, 13 января, на очистку трасс от снега вышли 150 единиц техники.
В управлении дорог «Приуралье» сообщили, что предприятие бросило все имеющиеся силы на решение проблемы с непогодой. Также управление обратилось к водителям с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении.
Напомним, ГУ МЧС России по РБ опубликовало предупреждение о метели и гололеде с 20 часов 13 января до 20 часов 14 января.
Кроме того, сегодня самолет «Москва — Уфа» из-за непогоды дважды приземлялся в Екатеринбурге.Общество Башкортостан
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