На очистку трасс от снега в Башкирии вышли 150 единиц техники

В Башкирии в воскресенье, 13 января, на очистку трасс от снега вышли 150 единиц техники.

В управлении дорог «Приуралье» сообщили, что предприятие бросило все имеющиеся силы на решение проблемы с непогодой. Также управление обратилось к водителям с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении.

Напомним, ГУ МЧС России по РБ опубликовало предупреждение о метели и гололеде с 20 часов 13 января до 20 часов 14 января.

Кроме того, сегодня самолет «Москва — Уфа» из-за непогоды дважды приземлялся в Екатеринбурге.