МЧС предупредило жителей Башкирии о метели и гололеде

ГУ МЧС России по Республике Башкортостан опубликовало предупреждение о метели и гололеде с 20 часов 13 января до 20 часов 14 января.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан», в регионе ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, в отдельных районах метель.

Днем небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-западный 7—12 м/с, ночью местами с порывами до 15—20 м/с. Температура воздуха ночью и днем от –8 до –13°C. На отдельных участках автодорог гололедица, снежный накат, ухудшение видимости до 1—2 км,сообщили в МЧС.

Накануне ГУ МЧС России по Республике Башкортостан также предупреждало о метели и гололеде.