Самолет «Москва — Уфа» из-за непогоды дважды приземлялся в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом N4-279 «Москва — Уфа», вынуждено сел в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за непогоды в Уфе.

«Рейс дважды прибывал в Екатеринбург — в 06:47 (04:47 по Москве) и в 12:01 (10:01 по Москве). В настоящее время пассажиры размещены в гостинице, с ними работают представители авиаперевозчика» — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего на борту самолета находилось 143 пассажира. Воздушное судно должно отправиться в Уфу в 22:00 (20:00 по московскому времени), передает "Интерфакс".



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