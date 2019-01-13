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Самолет «Москва — Уфа» из-за непогоды дважды приземлялся в Екатеринбурге

17:54, 13.01.2019
Самолет «Москва — Уфа» из-за непогоды дважды приземлялся в Екатеринбурге
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом N4-279 «Москва — Уфа», вынуждено сел в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за непогоды в Уфе.

«Рейс дважды прибывал в Екатеринбург — в 06:47 (04:47 по Москве) и в 12:01 (10:01 по Москве). В настоящее время пассажиры размещены в гостинице, с ними работают представители авиаперевозчика» — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Всего на борту самолета находилось 143 пассажира. Воздушное судно должно отправиться в Уфу в 22:00 (20:00 по московскому времени), передает "Интерфакс".

Ранее МЧС предупредило жителей Башкирии об ухудшении погодных условий 13 января. В регионе ожидается облачная погода, метель и гололед. На автодорогах ухудшение видимости до 500 метров. Ветер юго-западный 9—14 м/с.

Происшествия Башкортостан
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