«КамАЗ-Мастер» на «Дакаре» лишился половины экипажей из-за выбежавшего на путь болельщика

Российская команда «КамАЗ-мастер» на «Дакаре» после пяти этапов лишилась половины экипажей: начав ралли-рейдс четырьмя машинами, она продолжит соревнования без грузовиков Андрея Каргинова и Айрата Мардеева, — сообщает ТАСС.

Во время прохождения одного из участков пятого этапа экипажу Каргинова пришлось объезжать группу болельщиков, которая стала убегать с траектории движения машины. Один из зрителей увяз в песке, и его нога попала под заднее колесо машины. Пострадавшим оказался 60-летний зритель из ЮАР Ивен Дерек Хадсон, который получил перелом бедренной кости. Организаторы посчитали, что виновным в инциденте является водитель, и дисквалифицировали экипаж Каргинова, который побеждал на «Дакаре» в 2014 году.

Команда шла третьей в общем зачете грузовиков, но из-за наезда на зрителя и неоказания ему помощи лишилась права продолжить гонку. Днем позже руководитель «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин, Каргинов, а также врач Ирина Зеленкова навестили пострадавшего в больнице.

Вторую половину ралли продолжат два экипажа «КамАЗ-мастера» — Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова, которые занимают первое и второе места соответственно.