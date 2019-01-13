В Белоруссии оппозиция призвала ограничить трансляцию российских каналов

Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) потребовала от властей страны ограничить трансляцию российских телеканалов.

«Требуем от властей Беларуси ограничить трансляцию российских телеканалов, разжигающих межнациональную вражду и, по существу, являющихся средствами ведения информационной войны против нашей страны», — сказано в заявлении партии.



В БНФ отметили, что в последнее время в СМИ часто говорят о союзном государстве России и Белоруссии. Поэтому для сохранения независимости гражданам республики «важно совершенствовать знание белорусского языка», а властям — расширить его использование в разных сферах жизни.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении в единое государство с Россией сегодня не стоит.