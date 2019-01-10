Лукашенко: вопрос об объединении Белоруссии и России в единое государство не стоит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос об объединении в единое государство с Россией сегодня не стоит. По его мнению, власти двух стран должны ориентироваться на мнение жителей.

«Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет — об объединении», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе и на это «должна быть воля двух народов — Российской Федерации и Беларуси».

Напомним, что последнее время возобновились разговоры о союзном государстве России и Белоруссии и о более глубокой интеграции двух государств. Это произошло на фоне отказа Москвы компенсировать Минску потери от налогового маневра в РФ.