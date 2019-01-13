Число погибших при взрыве в Париже возросло до четырех

Число погибших в результате взрыва газа и пожара в здании в центре Парижа увеличилось до четырех.

По данным прокуратуры, под завалами здания было обнаружено тело женщины, сообщает France Info.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил о двух погибших. Позднее скончалась пострадавшая при взрыве гражданка Испании. Всего при взрыве пострадало около 50 человек.



Напомним, что 12 января в центре Парижа прогремел взрыв. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа. Сообщается, что ЧП никак не связано с очередными протестными акциями «желтых жилетов», которые состоялись в Париже.

